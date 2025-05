Lula sobre Cannes: ‘Nosso cinema não deve nada a ninguém’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou neste sábado (24/5) os dois prêmio recebidos pelo filme brasileiro O Agente Secreto no Festival de Cannes, uma das mais importantes premiações do cinema mundial.

Para Lula, os prêmios mostram que o cinema nacional “não deve nada para ninguém”, e que o Brasil continua mostrando o seu talento ao mundo, especialmente com obras que retratam episódios históricos do país. O chefe do Executivo também elogiou o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, ambos premiados no festival.

“Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há pouco no festival de Cannes – melhor diretor e melhor ator – mostram que o cinema de nosso país não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Filme retrata período da ditadura militar

O filme se passa em 1977, durante a ditadura militar, e contra a história de um professor que se muda de São Paulo para Recife no carnaval, na esperança de encontrar o filho, mas descobre que a cidade está longe de ser o refúgio que ele busca. Wagner Moura ganhou o prêmio de melhor ator, e Kleber Mendonça, o de melhor diretor.

O Agente Secreto estreou no Festival de Cannes no último domingo (18), e recebeu aplausos por 13 minutos após sua exibição. O sucesso do filme se dá meses após a vitória de Ainda Estou Aqui, que também se passa durante a ditadura, ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Foi a primeira obra brasileira a ser premiada na maior celebração do cinema mundial.