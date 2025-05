Maconha “essa é da braba” liga primo de Nikolas Ferreira ao tráfico

A expressão “essa é da braba”, estampada em adesivos colados nos tabletes de maconha apreendidos em Uberlândia (MG), ganhou destaque após a prisão de Glaycon Raniere de Oliveira, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante operação da Polícia Federal (PF) na sexta-feira (23/5).

Glaycon, de 28 anos, foi flagrado transportando 30 kg de maconha no porta-malas de um Toyota Etios com destino a Nova Serrana (MG). À PF, ele alegou ser motorista de aplicativo e que estaria levando o material para outra pessoa. A droga teria sido retirada em uma padaria da cidade e levada sem disfarces, com os adesivos identificando a suposta “qualidade” do produto.

Além da PF, participaram da abordagem as polícias Civil, Militar e Penal, que integram a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO-MG).

Na sequência da operação, novas diligências levaram os agentes a um imóvel em Pitangui (MG), onde foram encontrados mais entorpecentes, incluindo haxixe e crack. Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante.

O segundo homem que estava com Glaycon foi liberado. O primo do parlamentar, porém, segue preso preventivamente. Glaycon é filho de Eneas Fernandes, candidato do PL à prefeitura de Nova Serrana neste ano. Eneas não foi alvo da operação.

Até o momento, o deputado Nikolas Ferreira não se pronunciou sobre o caso.