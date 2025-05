Macron é agredido pela esposa no rosto: “Briguinha de casal”; vídeo

O gabinete do presidente da França, Emmanuel Macron, admitiu que sua esposa, Brigitte, o agrediu durante uma discussão, após imagens mostrarem a primeira-dama empurrando seu rosto enquanto o avião que transportava os dois pousava em Hanói, no Vietnã, nesse domingo (25/5).

Um vídeo do incidente, que viralizou nas redes, mostra a porta do avião do presidente francês se abrindo, revelando o momento tenso entre o casal. Veja;

Nas imagens, os braços de Brigitte surgem do lado esquerdo da porta da aeronave, quando ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra. O presidente parece assustado, mas se recupera rapidamente e se vira para acenar para o público.

Brigitte permanece escondida pela fuselagem da aeronave, impossibilitando a visualização de sua expressão facial ou linguagem corporal.

O casal então desce a escada para a recepção oficial das autoridades vietnamitas, embora Brigitte Macron não aceite o braço oferecido pelo marido.

O gabinete de Macron inicialmente negou a autenticidade das imagens, antes de serem confirmadas como genuínas. Um colaborador próximo do presidente descreveu mais tarde o incidente como uma “briguinha de casal”.