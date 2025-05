Mãe da terceira filha de Neymar toma atitude após ofensas contra Helena e Mavie

Amanda Kimberlly, modelo que já viveu um affair com Neymar, nesta terça-feira (27/5), reservou uma parte do dia para interagir com seus mais de 1 milhão de seguidores e responder algumas curiosidades. A influenciadora foi questionada sobre a onda de ofensas que a persegue, assim como atinge sua filha, Helena, e também Mavie, filha do esportista com a blogueira Bruna Biancardi. Sempre transparente com seu público, a personalidade da internet confirmou que o caso já está com as devidas autoridades e seus advogados.

“Os ataques pararam? As crianças estão sendo respeitadas?”, indagou uma internauta. Kimberlly foi bem clara na resposta: “Infelizmente, não. Redirecionei essas coisinhas chatas para o jurídico. Agora, o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário. Já abrimos mais de 30 boletins de ocorrência”. Ainda em sua conta oficial, Amanda compartilhou um pouco mais sobre seus hobbies e falou da identificação com as galerias de arte.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly é mãe de Helena, fruto de seu relacionamento com Neymar Reprodução Instagram Helena e Amanda Kimberlly Reprodução Instagram/montagem A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly é mãe de Helena, fruto de seu relacionamento com Neymar Reprodução: Instagram Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar, está com 7 meses e meio Reprodução Instagram Voltar

Próximo

“Meu amor por esse espaço vem da forma como me conecta com diferentes visões do mundo, com a criatividade humana em sua forma mais pura. Cada obra conta uma história, desperta um sentimento e provoca um pensamento”, pontuou a criadora de conteúdo. Em meio ao estresse causado por perfis que destilam ódio nas mídias, a mamãe ainda possui motivos para sorrir e celebrar, já que está nos preparativos para o aniversário da herdeira. Segundo a própria, Rafaella Santos, irmã de Neymar, junto de Nicole Sarfaty, estão unidas para organizar e fazer acontecer mais uma celebração em homenagem à pequena.

O tema do primeiro aninho será “jardim”, com direito até a dicas sobre uma das flores escolhidas. Vestindo literalmente a camisa da maternidade, a figura pública apareceu fantasiada como uma personagem do Super Simple Songs, canal canadense do YouTube com desenhos infantis, ao som de “The Alphabet Is So Much Fun”. Um dos vídeos favoritos da pequena, que está cada vez mais esperta. O portal LeoDias noticiou, na última segunda-feira (26/5), em primeira mão, que Neymar adquiriu uma mansão luxuosa avaliada em R$ 5,5 milhões para que sua terceira filha e a modelo residam. A tia da garotinha, inclusive, mora no mesmo condomínio em Alphaville, região nobre de São Paulo.