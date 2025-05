Mãe das Kardashians teria buscado “mestre do lifting facial” para renovar o visual

O antes e depois de Kris Jenner tem dado o que falar! Aos 69 anos, a matriarca do clã Kardashian-Jenner surgiu com o rosto anos mais jovem e não se trata de edição de fotos, já que ela foi flagrada de vários ângulos em diferentes eventos. Segundo jornais americanos, a “momager” teria recorrido a uma cirurgia com um médico queridinho das famosas, conhecido como o “mestre do lifting facial”.

Segundo o Daily Mail e o Page Six, pessoas próximas à empresária confirmaram que ela recorreu à ajuda do Dr. Steven M. Levine. De acordo com os tabloides, ele “foi o gênio por trás de seu visual”. Embora a fonte não tenha especificado qual foi o procedimento responsável pela transformação, o cirurgião plástico é amplamente conhecido por seu lifting facial, técnica utilizada para “levantar” e rejuvenescer o rosto.

Em suas redes sociais, Steven mantém discrição sobre suas pacientes, que, segundo a imprensa, incluem desde supermodelos até atores extremamente famosos. No entanto, o médico costuma compartilhar publicações sobre suas técnicas, voltadas para alcançar uma aparência natural no rosto, seios e corpo, o que explica o motivo da mãe de Kim, Kourtney, Khloé, Kylie e Kendall ter recorrido a Levine.

Inclusive, essa não foi a primeira vez que Kris passou por um lifting. Em 2011, a matriarca também se submeteu ao procedimento, mas enfrentou um drama durante a recuperação. Na época, a cirurgia, que envolve um corte e o reposicionamento da pele, era mais delicada, e ela chegou a aparecer chorando, dizendo que tinha medo de morrer. Com a modernização, parece que Kris recorreu à cirurgia novamente.