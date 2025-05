Mãe de Virginia explica por que pediu apartamento de presente para a filha

Neste sábado (24/5), durante o programa Sabadou, do SBT, Margareth Serrão abriu o jogo e explicou o motivo de ter pedido um apartamento de presente à Virginia. A co-apresentadora contou que atualmente mora com a filha e o genro, Zé Felipe, em Goiânia e não se sente à vontade para receber seus amigos e o próprio namorado na casa dos artistas.

“Eu moro na casa dela e a casa é dela. Eu me sinto como se estivesse na minha casa, mas eu não tenho – por mim mesmo, não por eles – coragem de chamar meus amigos para dar um jantar lá”, iniciou a mãe de Virginia.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Margareth Serrão e Virginia Fonseca Reprodução Instagram Virginia Fonseca e Margareth Serrão (Foto: Reprodução/Instagram) Margareth Serrão SBT/Sabadou com Virginia Margareth e Maria Flor Reprodução / Instagram Virginia Fonseca Reprodução Voltar

Próximo

Margareth revelou que não se sente confortável para levar o namorado, Danilo Nascimento, para a casa da filha: “Eu não tenho coragem levar meu namorado para ir lá, ele vai só quando tem festa”, declarou. Virginia então completou: “Não tem coragem de levar para dormir lá, né.”

A avó das Marias e Zé Leonardo então ressaltou que quer ter um espaço próprio para conquistar sua liberdade: “Eu não tenho coragem nem para chamar ele [namorado] para passar o domingo comigo e tomar um banho na piscina. Eu quero ter um lugar no qual eu possa fazer isso no fim de semana”, concluiu.

No início do mês, Virginia usou as redes sociais para revelar o pedido especial da mãe. Margareth contou que queria um apartamento em Goiânia como de presente de Dia das Mães: “Então eu acho que você tem que comprar um apartamento em Goiânia, para ter um ponto de apoio e eu vou usar o apartamento de vez em quando para receber meus amigos ou fazer um jantarzinho no fim de semana”, disse a avó das Marias e Zé Leonardo no story da apresentadora.