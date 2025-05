Mãe de Virginia nega indireta para Zé Felipe e diz que foi pega de surpresa com separação

Margareth Serrão, empresária e mãe de Virginia Fonseca, se pronunciou na noite desta terça-feira (27/5) sobre a separação da filha com o cantor Zé Felipe. Segundo a coapresentadora do “Sabadou”, atração do SBT, uma mensagem compartilhada em seu perfil não era uma indireta para o ex-genro. Revoltada com as especulações, também adiantou que foi pega de surpresa com a notícia do rompimento do casamento, confessando que está muito sentida com o fim da união. Abalada, suplicou que os perfis parem de postar fake news, reforçando que não sabia sobre a decisão da comunicadora com o músico.

“Oi, gente! Estou vindo aqui falar para vocês que eu estou vendo o povo aí repostar um Story que eu postei bem antes de saber dessa notícia da Virginia. Eu fui pega de surpresa, tanto quanto vocês, tá? Eu postei isso e, se vocês olharem a hora que eu postei esse Story que vocês estão falando aí, com a hora que eles deram a notícia, vocês vão ver que eu já tinha postado isso aí. Isso não tem nada a ver com Virginia e Zé Felipe, tem a ver comigo. Não tem nada a ver! Pelo amor de Deus! Vocês estão falando aí, mas eu amo o Zé Felipe”, pontuou Margareth.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: Rafael Manson/Reprodução Danilo Nascimento, Margareth Serrão e William Gusmão – Foto: Reprodução/Instagram Virginia é a nova Rainha de Bateria da Grande Rio Fotos: Rafael Arantes Margareth Serrão e William Gusmão – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

“O Zé Felipe foi um excelente marido, é um excelente pai e é um excelente genro. Eu amo o Zé Felipe! Eu não falei isso dando dica para Virginia, não. Por que é que vocês fazem isso? Por que vocês ficam colocando na cabeça uma coisa que não é? Não tem nada a ver, e eu fui pega de surpresa. Eu soube na hora que vocês souberam. Eu não sabia que isso ia acontecer, não. E eu jamais, se eu soubesse, jamais teria postado esse Story, que não tem nada a ver com Virginia e Zé Felipe, e sim comigo”, completou a criadora de conteúdo digital.

“Para de criar as coisas e ficar jogando na internet! Coisa que vocês não sabem. Para com isso! Pelo amor de Deus! Por que é que vocês têm que classificar uma coisa pela outra? Eu fui pega de surpresa como vocês. Fiquei sentida como estou com essa notícia, que eles me ligaram. Eu já tinha postado essa história faz muito tempo e não tem nada a ver com Virginia e Zé Felipe. Que merda! Nossa Senhora! Para com isso, por favor. Os sites de fofoca falando que joguei indireta para Virginia, tira isso. Não tem nada a ver. Será possível? Vocês acham que pensam mais do que a gente? Que sabem mais do sentimento que a gente?”, finalizou Margara, como é chamada pelos famosos e seguidores.