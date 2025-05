Mãe denuncia caso de racismo contra o filho durante partida de futsal no Acre: ‘Macaco e preto imundo’

A senamadureirense Raquely Ferreira denunciou, por meio do Facebook, um caso de racismo sofrido por seu filho, ainda criança, durante um campeonato de futsal na quadra Aurino Brito. Segundo ela, uma torcedora teria proferido ofensas gravíssimas contra o menino, utilizando expressões como “macaco” e “preto imundo”.

Raquely demonstrou profunda indignação com o episódio e repudiou o ato, que, de acordo com ela, causou grande sofrimento não apenas ao filho, mas também aos demais familiares.

“Não ia comentar sobre o assunto, mas, como mãe, não devo me calar, porque não está doendo somente em mim. Nesse jogo, não estava especificado onde cada torcida deveria ficar, e meu filho conseguiu entrar mais à frente. No decorrer da partida, ele foi ofendido por uma senhora que disse não se misturar com uma criança como ele. Ela afirmou que meu filho estava na torcida errada e o chamou de ‘macaco véi’ e ‘preto imundo’. Como mãe, sei o quanto isso está me ferindo, porque a gente nunca espera algo dessa natureza. O pior de tudo é olhar para o seu filho, ver o quanto ele ficou magoado e não estar ali, naquele momento, para defendê-lo. Meu filho merece respeito. E que a senhora que fez isso pense bem antes de repetir esse comportamento, porque fez isso com o meu, e eu não desejo que nenhum dos seus filhos passe pela mesma situação”, desabafou.

Raquely informou que está tomando as providências cabíveis, recorrendo à Justiça para denunciar o crime.

“Como mãe, fico revoltada lendo isso. Procure mesmo os direitos do seu filho, amiga”, destacou a internauta Luhma Diniz.

“Só quem passou ou passa por isso sabe o quanto dói”, acrescentou Fabrícia Mendonça.

“Lamentável e desumano”, sintetizou Dhemmylly Vicente.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, uma vez que o racismo é considerado crime previsto em lei.

A acreana fez uma postagem nas redes sociais: