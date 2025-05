Mãe é presa suspeita de permitir que filha de 5 anos fosse estuprada por três namorados na Bahia

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (15), suspeita de permitir que a filha de 5 anos fosse estuprada por três namorados, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo o coordenador de operações da Polícia Judiciária (COPJ), delegado Thiago Rodrigues, os homens também foram custodiados.

Além dessas quatro pessoas, outras dez foram presas no estado, nesta quinta, “Dia D da Operação Caminhos Seguros”, que investiga suspeitos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As prisões aconteceram em Salvador, Jequié, Maraú e em Bom Jesus da Serra.

De acordo com Thiago Rodrigues, o crime contra a criança em Juazeiro foi investigado após o pai da menina perceber uma mudança no comportamento dela. A vítima foi ouvida através de uma escuta especial e confirmou os indícios dos crimes.

“É um crime de gravidade extrema, que causa repulsa em qualquer ser humano, e que acontece, geralmente, em ambiente familiar. A gente tem uma estatística muito alta de participação e autoria por parte de pessoas do seio familiar”, disse o delegado.

As investigações apontaram que a menina começou a ser abusada sexualmente quando tinha 3 anos.

“A orientação é que as pessoas que convivam com as crianças não se eximem de denunciar. Utilizem o 181 para denunciar professores, familiares ou amigos”, afirmou Thiago Rodrigues.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mandados de prisão são cumpridos em diversos bairros da capital baiana. A ação é resultado de investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

A operação, que integra uma mobilização nacional promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, conta com a participação de 50 policiais civis, com apoio de unidades especializadas do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMVC).