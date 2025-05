Mãe tenta matar a filha de 2 anos após perder apostas no “tigrinho” e ficar individada

Uma mulher de 20 anos deu 15 facadas na própria filha, de 2 anos e 7 meses, e em seguida tentou tirar a própria vida, em Santo Antônio do Descoberto (GO), cidade localizada a cerca de 40 km de Brasília. Em depoimento à Polícia Civil, a mulher afirmou que estava sendo ameaçada por agiotas devido a dívidas acumuladas com apostas no jogo do “tigrinho”. Segundo ela, a motivação para o crime foi o desespero causado pelas cobranças.

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (23/5), por volta das 16h, na quadra 50 do bairro Mansões Bittencourt. Antes do ataque, a mulher deixou uma carta de despedida explicando o plano. Após ferir gravemente a criança, tentou cortar os próprios pulsos e o pescoço, mas os ferimentos foram superficiais. Em seguida, ingeriu diversos medicamentos e ligou para o ex-companheiro, pai da menina, informando o que havia feito.

O pai da criança foi até o local, resgatou a filha e a levou ao hospital de Santo Antônio do Descoberto. Devido à gravidade dos ferimentos, a menina foi transferida para o Hospital Regional de Taguatinga. Segundo a delegada Nathália Luz, a criança sofreu perfurações no pescoço e no tórax, mas apenas uma delas foi profunda. “Apesar do número de golpes, ela teve alta no sábado (24/5) e está fora de perigo”, informou a delegada.

A mãe também foi socorrida e levada ao hospital do município, onde passou por lavagem gástrica. Após o atendimento, foi presa em flagrante por policiais do 52º Batalhão da Polícia Militar. A prisão foi convertida em preventiva.