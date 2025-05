Maiara e Maraisa cantam com a mãe de Marília Mendonça e não seguram a emoção

Maiara, da dupla com Maraisa, emocionou os fãs ao resgatar, na madrugada desta sexta-feira (30/5), uma lembrança com Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Em uma publicação feita nos stories, a cantora compartilhou um vídeo antigo ao lado da “Rainha da Sofrência” e deixou uma mensagem.

“Agora entendi o que é o significado da palavra saudade”, escreveu Maiara na legenda do registro. Maiara, Maraisa e Marília formavam o projeto Patroas. Momentos depois, durante um show, a emoção tomou conta do palco. Maiara e Maraisa receberam duas presenças especiais: a mãe delas, Almira, e Ruth Moreira, mãe de Marília. As quatro apresentaram a canção “Quero Você do Jeito Que Quiser”, do projeto Patroas, que unia as três artistas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maiara, Maraisa e mãe, Almira Reprodução Maiara, Maraisa e mãe, Almira Reprodução: Instagram Divulgação/ montagem Maiara e Maraisa, Cariúcha Foto: Portal LEODIAS Voltar

Próximo

A dupla Maiara & Maraisa foi a atração da primeira edição do Festival da Cunhã, nesse sábado (24/5), em Manaus. As cantoras conversaram com a repórter Jaquelline Grohalski, representante do portal LeoDias e exaltaram a cultura apresentada pela ex-BBB Isabelle Nogueira. Além disso, as sertanejas revelaram se aceitariam um convite para desfilar no Carnaval, assim como a apresentadora Virginia.