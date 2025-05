Maiara repreende seguranças e pede respeito após retirarem seu pai de área reservada

Maiara, dupla com Maraisa, tomou uma atitude na madrugada desta sexta-feira (30/5) que chamou a atenção do público e foi elogiada por sua postura. Durante um show na cidade de Senador Canedo (GO), a sertaneja presenciou uma cena inusitada de cima do palco: seguranças retirando seu pai, juntamente com alguns convidados, que estavam prestigiando as irmãs na ocasião. Observando a interação dos profissionais com o familiar e os amigos, tentando retirá-los de uma área reservada, a intérprete não se conteve e se posicionou perante o público, pedindo respeito pelo Sr. Marcos César e os demais: “Não tirem o meu pai de onde ele está, não”.

“Aqui na minha frente estavam todos os meus convidados, amigos e pessoas que amo do fundo do coração. Então, eu sei que vocês têm que fazer o trabalho de vocês, que é a segurança. Mas não tirem o meu pai de onde ele está, não. Eu só peço respeito! É respeito com a minha família e com os meus amigos”, disparou Maiara, chateada com a situação. De acordo com pessoas que estavam presentes na plateia, a celebridade ficou inconformada ao ver como seu parente e pessoas próximas estavam sendo tratados, por isso ficou apática inicialmente.

Em um primeiro momento, a figura pública aparece cantando e tentando assimilar o que estava acontecendo, até que sua ficha cai e fica em silêncio por poucos minutos. Logo na sequencia, ela rasga o verbo para defender os seus. Outra situação, desta vez emocionante, foi quando Dona Ruth entoou uma canção com as meninas. Após um período de desentendimento, a mãe de Marília Mendonça e as estrelas selaram as pazes ao vivo e a cores. O ponto final no afastamento foi ovacionado, com direito, inclusive, a abraços. Almira Henrique Pereira, mãe das protagonistas da noite, estava junto e participou da cena, que já se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.