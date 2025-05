Maior avião do mundo que decolou em SP voa por quase 2 horas após falha

Na última quinta-feira (22/5), o maior avião de passageiros do mundo que ia de São Paulo para Dubai precisou retornar ao Aeroporto de Guarulhos depois de voar por quase duas horas após apresentar falha técnica.

O modelo Airbus A380 da Emirates decolou por volta das 1h40 no horário de Brasília. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave esteve no ar por 15 minutos até chegar à região do litoral norte de São Paulo, onde começou a dar voltas por quase 1 hora quando começou a trajetória de retorno para o Aeroporto de Guarulhos. Por volta das 3h23 o avião pousou.

O canal Aviação Guarulhos JPD filmou o pouso. Na gravação, notam-se as equipes de resgate na pista para caso o pouso fosse malsucedido.

Segundo a CNN, o K262 “precisou retornar a São Paulo pouco após a decolagem, devido a uma falha técnica”, mas a empresa não detalhou qual foi a pane.

A concessionária GRU Airport não deu detalhes sobre o caso. O modelo Airbus A380 tem dois andares com 73 metros de comprimento e 80 metros de envergadura, podendo transportar até 850 passageiros.