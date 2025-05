Maior sino do mundo sai de SP com destino a Goiás. Veja programação

Goiânia – O sino Vox Patris, considerado o maior do mundo, sairá neste sábado (24/5) da Cateral de Santos (SP), com destino a Basílica de Trindade, na região metropolitana da capital goiana. Em celebração ao momento será realizada no local uma missa em ação de graças, às 17h30, conduzida pelo bispo de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa.

O sino, que tem 55 toneladas, percorrerá um caminho de 1.300 km até a chegada no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. Todo o trajeto, que será feito por terra, terá escolta policial com ajuda de órgãos estaduais e municipais por onde o sino passar.

O translado do sino teve início no dia 11 de abril, quando partiu de Gdansk, na Polônia, onde foi fabricado, e chegou ao porto de Hamburgo, na Alemanha, para iniciar uma jornada de peregrinação via marítima. Assim, no dia 17 abril começou o translado que atravessou o Oceano Atlântico até chegar ao Porto de Santos, em São Paulo.

Itinerário e recepção

De acordo com a Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), a expectativa é de que o sino chegue à Basílica no dia 1º de junho, onde será recepcionado e também haverá missa.

Segundo a Afipe, a logística de transporte vai contar com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autoridades estaduais e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A velocidade do transporte terrestre será entre 40 e 60 km/h.

A Basílica do Divino Pai Eterno divulgou a programação prevista desde a chegada ao Brasil, até a recepção em Trindade:

• 24/05 – 23h Saida do Viaduto Alemoa e início da Subida na Rodovia Anchieta x Rodovia Imigrantes até

Rodovia SP 021 (Rodoanel Mario Covas), com Bloqueio de Pista Noturno;

Local de Parada no Rodoanel = SP021 Base SAU 3, KM 102, Previsão de chegada às 03h00 dia 25/05.

• 25/05 – De SP021 (Rodoanel) até BR116 (Dutra) altura de Arujá-SP.

• De BR116 (Dutra) até BR381 (Fernão Dias).

• De BR381 (Fernão Dias) até Pouso Alegre-MG.

• 26/05 – Saida de Pouso Alegre-MG (BR381) até Formiga-MG (BR 354).

• 27/05 – Saida de Formiga-MG até Carmo da Cachoeira-MG.

• 28/05 – Saida de Carmo da Cachoeira-MG (BR354) até Lagoa Grande-MG (BR040).

• 29/05 – Saida de Lagoa Grande-MG até Luziânia-GO.

• 30/05 – Saida de Luziânia-GO até a Base da COPESP (Comando de Operações Especiais do Exército)

(BR040) Luziânia-GO até (DF090);

(DF090) Até (BR060);

(BR060) Até (BR153), chegada na COPESP de Goiânia-GO;

Entrada na COPESP pela Av. Osman Garavelo, SN – Entrada pela portaria traseira da COPESP;

• 01/06 – Saída da COPESP até local da Missa e evento no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno –

• 02/06 – Saida do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno até Nova Basílica do Divino Pai Eterno (Em

construção).

Maior sino do mundo

O Vox Patris será uma das atrações da edição de 2025 da Romaria do Divino Pai Eterno, festejo que costuma reunir cerca de 3 milhões de pessoas, conforme a organização. O evento está marcado para o período de 27 de junho a 6 de julho.

A estrutura do sino gigante é adornada com gravuras que narram a origem da Romaria do Divino Pai Eterno e foi criada pelo artista goiano Silvio Morais. O objeto, também chamado de sino peregrino, chegará à Basílica de Trindade acompanhado de duas peças menores. Elas também vão compor o campanário do local.

O sino foi adquirido ainda na gestão do padre Robson de Oliveira na Afipe. O sacerdote acabou transferido para o interior de São Paulo após ficar suspenso decorrente de um processo que levantou suspeitas de desvios do dinheiro de fiéis na instituição. O caso acabou arquivado.