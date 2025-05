Maíra Cardi diz que pirâmides do Egito foram fechadas para ela e Nigro: “Mágico”

Já pensou em ter um dos pontos turísticos mais famosos do mundo só para você? Maíra Cardi viveu essa experiência ao lado de Thiago Nigro, na última quinta-feira (22/5), durante uma viagem ao Egito. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou detalhes do passeio exclusivo com as pirâmides fechadas para ela e o marido.

Em seu Instagram, Maíra contou que a empresa responsável pelo roteiro conseguiu fechar o ponto turístico exclusivamente para eles. No meio das pirâmides, o casal jantou ao pôr do sol e realizou um ensaio fotográfico de tirar o fôlego, tudo isso enquanto aguardam a chegada da primeira filha juntos, o que tornou a experiência ainda mais especial.

Inclusive, Cardi contou que ficou sem palavras: “Ontem aconteceu algo único, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico! Uma viagem única, inexplicável, inenarrável, nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo e com a companhia certa que faz valer tudo”, a influencer declarou.

“Egito só para nós, um jantar nas pirâmides ao pôr do Sol”, Maíra celebrou a experiência ao compartilhar fotos do ensaio ao lado de Thiago. Nos comentários, seguidores dividiram opiniões sobre o passeio. Vale destacar que, assim como outros pontos turísticos, as pirâmides fecham para o público em determinados horários, dependendo da estação do ano.

De acordo com os organizadores, as pirâmides são fechadas em determinados horários para fins de preservação e controle do número de visitantes. No entanto, algumas empresas de turismo têm autorização especial para realizar passeios guiados com número limitado de pessoas fora do horário de funcionamento regular, como foi o caso de Maíra e Thiago.