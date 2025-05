Maira Cardi “fecha” pirâmides do Egito e causa reações: “Prepotência”

A influenciadora Maira Cardi, mais uma vez, causou alvoroço nas redes sociais nesta sexta-feira (23/5) após afirmar que ela e o marido, o empresário Thiago Nigro, “fecharam” as pirâmides, principal ponto turístico do Egito, para um passeio. Nos comentários, internautas reagiram. Enquanto alguns criticaram a “prepotência” da famosa, outros saíram em defesa do casal.

“Ontem aconteceu algo ÚNICO, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico!”, disse a ex-mulher de Arthur Aguiar na postagem do Instagram.

“Uma viagem ÚNICA, inexplicável, inenarrável, nada que possamos escrever descreve o que estamos vivendo — e com a companhia certa que faz valer tudo. Egito só para nós, um jantar nas pirâmides ao pôr do sol”, completou Maira na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, no entanto, os seguidores de Maira Cardi e Thiago Nigro reagiram de maneira diversa. “Deve ser muiito bom ser rico né, um dia quero experimentar”, ironizou uma delas. “Quanta prepotência. Qual a necessidade disso?”, questionou outra.

As críticas seguiram. “Esfregam mesmo na cara dos seus seguidores, porque sem eles, no mínimo, o jantar seria um restaurante de esquina”, comentou uma internauta. “Ela parece ter um vazio existencial e tenta se validar a todo momento em demonstrar riqueza”, apontou outra.

Fãs defenderam

Muita gente, no entanto, saiu em defesa do casal. “Gente, se vocês tivessem dinheiro fariam a mesma coisa. Que hipocrisia”, apontou uma fã. “Quem tem raiva de rico é porque não quer ser rico”, comentou outra. “Cheio de mulheres invejosas passando vergonha nos comentários, destilando ódio”, observou a terceira.

A influenciadora está grávida de Thiago Nigro. No final do mês passado, os dois dividiram os detalhes da primeira consulta médica após confirmarem a gravidez. A influenciadora, que está no terceiro mês de gestação, compartilhou um vídeo em que fala sobre o atendimento com o médico e ainda mostrou os detalhes da primeira ultrassonografia do bebê.