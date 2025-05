Mais de 110 mil acreanos entregaram declaração do imposto de renda no prazo, diz Receita Federal

Encerrado o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, a Receita Federal confirmou que 110.172 contribuintes no Acre enviaram suas declarações dentro do período estipulado. O estado faz parte da 2ª Região Fiscal, que inclui também Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. Juntos, os seis estados somaram mais de 2 milhões de declarações — exatos 2.064.937 documentos recebidos.

Para quem perdeu o prazo, no entanto, a situação pode pesar no bolso. A Receita alerta que a não entrega ou atraso na declaração gera multa, mesmo que o contribuinte não tenha imposto a pagar. Nesses casos, a penalidade mínima é de R$ 165,74.

Quando há imposto devido, a multa aumenta: é cobrado 1% por mês de atraso sobre o valor do tributo, podendo alcançar até 20% do total. Isso significa que quanto maior o valor do imposto, maior será o impacto da multa para quem não regularizar a situação rapidamente.

A recomendação da Receita é que os contribuintes que ainda não enviaram o documento façam isso o quanto antes, para reduzir os encargos. Todas as orientações, incluindo passo a passo para o preenchimento e envio, estão disponíveis na plataforma “Meu Imposto de Renda”, acessível pelo site oficial da Receita Federal.