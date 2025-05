Mais de 25 mil contribuintes no Acre recebem restituição do IR a partir desta sexta-feira

Os contribuintes do Acre que aguardavam a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 começaram a receber o pagamento nesta sexta-feira, 30 de maio. Ao todo, 25.862 pessoas no estado foram contempladas, somando um montante de R$ 45,5 milhões, o maior valor já pago em um lote no Acre, segundo informações da Receita Federal.

Além dos valores referentes à declaração deste ano, o lote inclui também restituições residuais de anos anteriores. Em todo o Brasil, mais de 6,2 milhões de contribuintes estão sendo beneficiados nesta etapa, com um total de R$ 11 bilhões liberados.

A maior parte desse valor, cerca de R$ 7,8 bilhões, será destinada a grupos prioritários, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores. Também têm prioridade os contribuintes que enviaram a declaração pré-preenchida, com conta nível Prata ou Ouro no portal Gov.br, e optaram por receber via PIX.

Na 2ª Região Fiscal, que abrange Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 378.377 contribuintes foram contemplados, com pagamentos que ultrapassam R$ 716 milhões.

Para verificar se a restituição foi liberada, basta acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. O serviço também está disponível por meio do aplicativo da Receita, para celulares e tablets.

A Receita reforça que o pagamento é feito exclusivamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Caso haja algum erro nos dados ou problema com a conta, é possível reagendar o crédito acessando o site do Banco do Brasil (www.bb.com.br/irpf) ou pelos telefones:

Confira o cronograma dos próximos lotes: