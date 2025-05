Mais de 30 mil contribuintes do Acre ainda não declararam o IR; prazo termina em 8 dias

Faltando apenas oito dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, cerca de 32 mil contribuintes do Acre ainda não enviaram o documento. Quem deixar de declarar até o dia 31 de maio poderá ser penalizado com multa, que varia de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido.

Até as 16h30 desta sexta-feira (23), a Receita Federal contabilizou o recebimento de 84.767 declarações de moradores do estado, o que corresponde a 72% da expectativa para este ano, estimada em 117.059 envios.

No ano passado, ao término do prazo, o Acre registrou o envio de 109.489 declarações.

Os contribuintes podem fazer a declaração utilizando o programa disponível no site da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, que pode ser baixado em celulares.

A Receita alerta para que ninguém deixe para a última hora, evitando sobrecarga nos sistemas e possíveis complicações no envio.