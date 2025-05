Bolsa Família: mais de 5 mil famílias no Acre aguardam na fila de espera para participar do programa

Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revela que, em 2025, cerca de 2,8 milhões de pessoas aguardam para se cadastrar no Programa Bolsa Família em todo o Brasil.

O Acre tem uma das menores filas, com 9,3 mil pessoas (5,2 mil famílias), junto com Roraima e Rondônia. Por outro lado, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia concentram 46% da fila nacional.

Regionalmente, o Sudeste lidera com 45% das pessoas em espera, seguido por Nordeste (25%), Norte (11%), Sul (10%) e Centro-Oeste (9%).

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda com condicionalidades na saúde e na educação. São elegíveis a participar da iniciativa as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais).