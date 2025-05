Major da PM é preso no PR sob suspeita de cobrar e receber propina

O major Alexandro Marcolino Gomes, da Polícia Militar do Paraná, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (22), em Maringá, sob suspeita de cobrar e receber propina. Um outro policial militar investigado por participação no esquema também foi detido.

Segundo denúncia do Ministério Público do Paraná, o oficial, que atua como comandante da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Loanda, também é suspeito de intimidar e subjugar subordinados, mudando rumos de procedimentos disciplinares, inquéritos policiais militares e transferências de unidades.

Em nota, a defesa do major disse que ainda não teve acesso ao processo e que “só se manifestará sobre as acusações assim que tiver conhecimento do conteúdo delas. Qualquer manifestação sem conhecimento do conteúdo da acusação é temerária e irresponsável.” A Polícia Militar não se manifestou.

A operação foi nomeada Zero UM, em referência à forma como Gomes seria tratado pelos envolvidos no suposto esquema. A ação foi realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Maringá e Umuarama.

Além do mandado de prisão preventiva, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sete mandados de busca pessoal, um de monitoração eletrônica e três de afastamento de funções públicas, nos municípios de Loanda, Santa Isabel do Ivaí, Planaltina do Paraná, Maringá e Sarandi.

Os crimes investigados são concussão, corrupção ativa e corrupção passiva com possível envolvimento de agentes da segurança pública.

Conforme o Gaeco, o esquema passou a ser investigado em setembro de 2024, após serem recebidas denúncias sobre supostos crimes militares envolvendo um oficial superior da polícia militar e soldados.