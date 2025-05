Major Daniel Santos deixa o comando do 6° BPM no Juruá e Abraão Silva assume unidade

Após anos de serviço dedicado à segurança pública na região do Juruá, o Major da Polícia Militar Daniel Santos deixou oficialmente, na manhã desta quinta-feira (29), o comando do 6° Batalhão da Polícia Militar (6° BPM), a maior unidade operacional da PM no estado do Acre. O novo comandante será o Major PM Abraão Silva, natural de Cruzeiro do Sul.

Major Daniel chegou à cidade em 2019 e, desde então, desempenhou funções estratégicas dentro da estrutura da Polícia Militar. Inicialmente, comandou a Companhia de Operações Especiais, onde se destacou pela inovação nas ações policiais em áreas de difícil acesso. Em 2021, assumiu o comando da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), coordenando operações de grande impacto como a Operação Hórus e a Protetor das Divisas e Fronteiras, focadas no combate ao narcotráfico e ao crime organizado na tríplice fronteira amazônica.

Em 2023, passou a exercer a função de Subcomandante do 6° BPM, atuando diretamente nos setores de inteligência, análise criminal e planejamento operacional da unidade. Em agosto de 2024, assumiu o comando do batalhão, consolidando sua trajetória como uma das lideranças mais atuantes da corporação na região.

O novo comandante, Major PM Abraão Silva, retorna a Cruzeiro do Sul após atuar no 1° BPM e também no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília. Com ampla experiência em segurança pública, ele assume a missão de dar continuidade ao trabalho de combate à criminalidade e fortalecimento das ações de policiamento na região.

A solenidade oficial de troca de comando está marcada para o início do mês de junho, com presença de autoridades civis e militares.

A Polícia Militar do Acre agradeceu, por meio de nota, os relevantes serviços prestados pelo Major Daniel Santos e desejou sucesso ao Major Abraão Silva em sua nova missão.