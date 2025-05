A diretoria do Manchester United decidiu tomar uma medida drástica após perder a decisão da Liga Europa para o Tottenham, na quarta-feira (21/5). Após o vice, o clube definiu que colocará todos os jogadores do atual elenco à venda. A informação é do tabloide inglês The Sun.

Sem o título, o United não se classificou para a Champions League da próxima temporada, o que causou um prejuízo financeiro estimado em 100 milhões de libras (cerca de R$ 775 milhões). Diante desse cenário, a diretoria do clube inglês decidiu negociar os jogadores, inclusive nomes importantes como os de Casemiro, Bruno Fernandes e Garnacho. O principal objetivo é enxugar o custo da folha salarial, que gira em torno de 172,4 milhões de libras (R$ 1,3 bilhão), e evitar que a equipe viole as regras estabelecidas pela Premier League de estabilidade financeira. A ideia é de que o clube faça uma reformulação para a próxima temporada. O técnico Ruben Amorim chegou a colocar o cargo a disposição, mas o clube optou por mantê-lo.