Mâncio Lima festeja 48 anos como o ponto mais ocidental do Brasil; conheça a história da cidade

Nesta sexta-feira, 30 de maio, o município de Mâncio Lima, no interior do Acre, comemora 48 anos de emancipação política e histórica. Localizada no extremo oeste do Brasil, a cidade abriga o ponto mais ocidental do território nacional, na nascente do rio Moa, na fronteira com o Peru. Também é o município brasileiro mais distante de Brasília em linha reta.

A origem de Mâncio Lima remonta ao antigo povoado de Vila Japiim, estabelecido em uma vasta região banhada pelo rio Moa e seus afluentes, marcada por paranás, igarapés e igapós. Foi nesse cenário que um grande número de nordestinos, em sua maioria cearenses, fixou residência, atuando como seringueiros e agricultores.

Esses pioneiros anônimos enfrentaram as dificuldades da floresta amazônica para construir as bases da cidade, contribuindo de forma decisiva para a integração da região e para a preservação de sua riqueza natural.

O município foi criado oficialmente pela Constituição Estadual de 1º de março de 1963, por meio de desmembramento de Cruzeiro do Sul, e instalado em 30 de maio de 1977.

Segundo o Censo de 2022, Mâncio Lima tem atualmente uma população de 19.300 habitantes.