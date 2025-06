Manobra proibida causa acidente com três feridos na capital; motorista de app foge sem prestar socorro

O motociclista de aplicativo Benedito da Silva Pinto, de 50 anos, e as passageiras Eduarda Vitória Mendes Paiva, de 19 anos, e Luciana Mendes da Silva, de 33 anos, ficaram feridos após um acidente causado por uma conversão proibida na Rua 26 de Junho, no residencial Bonsucesso, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Benedito trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor azul e placa SHA1A91, com a passageira Eduarda Vitória na garupa. Ele foi surpreendido por outro motociclista, que trafegava mais à frente e realizou uma conversão proibida à esquerda, em um trecho sinalizado com placa que proíbe a manobra. O condutor fez a conversão de forma repentina, causando a colisão da moto de Benedito com a traseira da outra motocicleta e provocando a queda de todos os envolvidos.

Na queda, Benedito sofreu dores torácicas e possível luxação no ombro direito. Eduarda sentiu dores no pescoço e nas costas, após cair de costas sobre o meio-fio e ficar com a cabeça virada para baixo. Já Luciana bateu a cabeça, ficou desorientada e sofreu escoriações. Após o acidente, o motociclista que estava com Luciana fugiu do local sem prestar socorro, deixando a passageira caída no asfalto.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Benedito e Eduarda foram atendidos pela equipe de suporte básico e encaminhados ao hospital em estado estável. Luciana, que havia sido abandonada pelo motociclista, foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, também em estado estável.

O Batalhão de Trânsito (BPtran) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após os procedimentos, a motocicleta de Benedito foi entregue a familiares.

O caso será investigado pela Polícia Civil.