Máquina levada para a Transacreana para fazer manutenção de ramais é furtada de uma propriedade

Uma máquina do tipo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura (Seagro), foi furtada, na noite do último domingo (18), na região do Barro Alto, no quilometro 14 das Estrada Transacreana, a AC 90. A máquina havia sido levada para a localidade para ajudar nas obras de melhoria de ramais da região e, nos finais de semana, ficava guardada na casa de um morador, quando desapareceu.

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura confirmou o futuro e disse que foi registrado Boletim de Ocorrência, na Polícia Civil. “Estamos esperando o desenrolar das investigações”, informou.

O presidente do Sindicato dos Produtores Agropecuários da Transacreana (Sinpasa), Josimar Ferreira do Nascimento, denunciou o furto e, a máquina foi levada na noite de domingo por volta das 22 horas. Josimar relata que o desaparecimento da máquina levanta suspeitas, tanto pela falta de explicações por parte da Seagro quanto pelo histórico de problemas semelhantes em anos anteriores.

“Como é que uma máquina desaparece? O secretário diz que não vai se pronunciar para não atrapalhar as investigações. Mas ele tinha era que dar uma satisfação para a sociedade. Um bem desse é muito importante para o trabalhador rural”, criticou Josimar.

Ainda segundo o líder sindical, a máquina estava sendo usada em obras nos ramais e deveria estar sob responsabilidade direta de operadores e gestores da secretaria. Ele também lembra que em 2023 houve o roubo de mil litros de óleo diesel, retirados de cinco máquinas em operação no ramal do Riozinho, sem que houvesse arrombamento ou registro formal da ocorrência.

“A gente vê que não há cuidado com o patrimônio público. Se a máquina está trabalhando no ramal, tem que ficar em local seguro, trancada. Tem chave, tem cadeado, não é para sair andando sozinha”, afirmou.

Procurado pela reportagem, o secretário de Agricultura, Eracides Caetano, confirmou que a ocorrência já foi registrada e está sob investigação da Polícia Civil. No entanto, ele afirmou que não dará esclarecimentos públicos neste momento, para não comprometer os trabalhos investigativos.

“A polícia está cuidando disso. A gente já fez o BO. Eu não vou dar esclarecimento por um motivo: vai atrapalhar as investigações. Temos várias passagens dela pela cidade registradas por câmeras, e estamos atrás para ver onde está essa máquina”, disse o secretário.