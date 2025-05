Marginal Pinheiros: protesto bloqueia trânsito e afeta linhas de trem

Um protesto bloqueou um trecho da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, na zona oeste de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (26/5). O congestionamento na via começava na Rodovia Castello Branco, antes da chegada à capital paulista, na altura de Osasco.

O trânsito na região estava cerca de 2 horas mais lento por volta das 6h30, de acordo com plataformas de monitoramento. Às 7h20, tanto a pista central quanto a expressa da Marginal Pinheiros haviam sido liberadas pelos manifestantes. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), contudo, recomenda que os motoristas evitem a região ou sigam pela Lapa, com alternativa pelas Pontes do Remédio, do Piqueri, e outras anteriores.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Manifestantes escreveram “queremos moradia” na via bloqueada

Reprodução/TV Globo 2 de 9

Manifestantes escreveram “queremos moradia” na via bloqueada

Reprodução/TV Globo 3 de 9

Bombeiros combatem fogo que manifestantes atearam na via

Reprodução/TV Globo 4 de 9

Protesto ocorre na altura da Comunidade do Areião, no início da Marginal Pinheiros, na zona oeste de Sâo Paulo

Reprodução/ Google Maps 5 de 9

Por volta das 6h30, congestionamento começava antes da chegada a São Paulo na Castello Branco

Reprodução/ Google Maps 6 de 9

Protesto provoca congestionamento na manhã desta segunda-feira (26/5)

Reprodução/ Globoplay 7 de 9

Manifestantes bloqueiam pista no início da Marginal Pinheiros

Reprodução/ Globoplay 8 de 9

Protesto ocorre no início da Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos

Reprodução/ Globoplay 9 de 9

Pista foi parcialmente bloqueada pelos manifestantes

Reprodução/ Globoplay

Segundo a Polícia Militar, trata-se de um ato de 100 manifestantes que reivindicam melhores condições de moradia. Os protestantes escreveram na pista, com letras brancas, frases como “Queremos moradia” e “Não reintegração”.

A PM e o Corpo de Bombeiros foram acionados e se direcionam ao local.

O grupo queimou pneus na via, formando barricadas com vários objetos nos trilhos das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade. A Força Tática da PM foi direcionada ao local para liberar a passagem dos coletivos.

Os trens da Linha 8-Diamante circulam, na manhã desta segunda-feira, apenas entre as estações Júlio Prestes e Imperatriz Leopoldina, e Presidente Altino a Itapevi. Os da Linha 9-Esmeralda operam apenas entre as estações Ceasa e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

De acordo com a Via Mobilidade, o bloqueio dos trilhos com fogo impossibilita a operação com segurança. “Equipes da concessionária estão no local atuando para controlar as chamas e restabelecer a operação o mais rápido possível”, diz nota da concessionária.

Leia também

O trecho onde ocorre o ato fica ao lado da Comunidade do Areião.

*Matéria em atualização.