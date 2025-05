maria-canivete-faz-emboscada-e-mata-o-ex-com-ajuda-do-namorado-em-go

Uma mulher de 34 anos, conhecida popularmente como Maria Canivete, foi presa junto com o atual namorado, de 33 anos (foto em destaque), nesse domingo (25/5). O casal é suspeito de emboscar e matar a facadas o ex-companheiro dela, em Goiânia (GO), no mesmo dia da prisão.

Com a vítima, a assassina tinha seis filhos. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), só em Goiás, a investigada, que é natural do Ceará, tem cinco antecedentes criminais.

Veja imagens:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Casal preso pela PMGO

Reprodução / PMGO 2 de 3

Faca apreendida

Reprodução / PMGO 3 de 3

Ex-companheiro morto a facadas

Reprodução / PMGO

Somente este ano, Maria Canivete já havia sido abordada outras três vezes, em todas portando algum tipo de arma branca. Em 2024, ela ainda foi presa pelo crime de tráfico de drogas.

Na época, ela assumiu aos militares que utilizava o canivete para ameaçar os usuários que compravam as drogas, mas não tinham dinheiro para pagar.

Além disso, em 2023, a PM também recebeu uma denúncia de que a mulher estaria tentando se jogar em frente a veículos na BR-080, carregando uma criança de dois anos. Já o atual namorado dela tem uma passagem por homicídio.

Ao ser presa, a mulher confessou o crime, afirmando ter dado várias “canivetadas” contra o ex, sem apresentar sinais de remorso, segundo militares da Força Tática do 9º Batalhão.

Ela revelou à polícia que vinha tendo desentendimentos há algum tempo com o ex, o que teria motivado o crime.

Ambos foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Goiânia e seguem à disposição do Judiciário.