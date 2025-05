Marina chega ao Acre nesta semana e trará presidente do BNDES para anunciar investimentos

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, desembarca nesta sexta-feira (23) em Rio Branco, acompanhada do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, para participar da reunião da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force). O evento reúne representantes de 11 países e 43 estados da região amazônica com o objetivo de debater soluções sustentáveis e políticas públicas de enfrentamento à crise climática.

Durante a visita, o BNDES anunciará oficialmente um novo marco de investimentos em projetos de restauração ecológica e combate ao desmatamento. Segundo Mercadante, os aportes já superam R$ 650 milhões em recursos destinados a iniciativas como o Floresta Viva, Fundo Clima, e o projeto Restaurar-Estar, todos em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com apoio de estados amazônicos.

“Esses investimentos são parte de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e geração de renda para comunidades tradicionais, especialmente em áreas de preservação e recuperação ambiental”, afirmou o presidente do banco público.

Outra novidade destacada durante a visita é a aprovação pelo Ibama de um importante projeto da Petrobras na região do Tapajós, que inclui a realização de testes para licenciamento da atividade de exploração de petróleo na Margem Equatorial, com ênfase em protocolos ambientais mais rigorosos.

O encontro da GCF em Rio Branco reúne mais de 50 autoridades, entre governadores, representantes de ministérios, sociedade civil e setor privado. A programação vai até sábado (24) e inclui debates sobre financiamento verde, justiça climática e desenvolvimento econômico sustentável.

Governadores de países como Colômbia, Bolívia, Peru e Equador confirmaram presença, reforçando o protagonismo do Acre nas discussões sobre a conservação da Amazônia.