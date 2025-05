Marina Silva visita central de cooperativas no Acre e defende acesso a recursos do Fundo Amazônia

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esteve na sede da Cooperacre, no Distrito Industrial de Rio Branco, onde conheceu a estrutura da indústria de beneficiamento de castanha e as obras da nova unidade voltada à produção de frutas tropicais. A Cooperacre é referência nacional em bioeconomia e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Recebida pelo superintendente da cooperativa, Manoel Monteiro, a ministra esteve acompanhada de autoridades locais, entre elas o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ronald Polanco; o deputado estadual Edvaldo Magalhães; o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha; o vereador André Kamai; o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão; além de representantes do ICMBio e de órgãos ambientais.

Durante a visita, Marina Silva destacou a importância do modelo desenvolvido pela Cooperacre, que alia conservação ambiental com geração de emprego e renda a partir de produtos florestais como a castanha, o açaí, frutas tropicais e o látex.

“A Cooperacre é a prova viva de que é possível desenvolver uma economia próspera com inclusão social, provendo a conservação da floresta. Esse modelo comunitário mostra ao mundo que existem alternativas ao desmatamento”, afirmou a ministra.

Ela ressaltou ainda os avanços do governo federal no combate ao desmatamento, que apresentou queda de 32% no Brasil e de 46% na Amazônia. Esses resultados, segundo Marina, têm contribuído para o fortalecimento de políticas públicas e para a ampliação do Fundo Amazônia, que passou de R$ 3 bilhões para mais de R$ 6,5 bilhões em recursos disponíveis.

“A Cooperacre tem todas as condições de acessar os recursos do Fundo Amazônia, assim como os do Fundo Clima, que são fundamentais para empreendimentos que promovem justiça social e desenvolvimento sustentável”, destacou.

Ao final da agenda, a ministra parabenizou a cooperativa pelo impacto econômico, social e ambiental que gera para milhares de famílias agroextrativistas da Amazônia, fortalecendo a bioeconomia no estado.

“A Cooperacre é exemplo concreto de como é possível construir um modelo econômico justo que beneficia quem protege a floresta. Assim como as centrais de catadores, aqui temos uma estrutura que acolhe os pequenos e permite que todos cresçam juntos, com dignidade e respeito à natureza”, concluiu Marina Silva.