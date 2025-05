Marinha abre concurso para Corpo Auxiliar de Praças com 440 vagas

A Marinha do Brasil, por meio do Ministério da Defesa, abriu concurso para o Corpo Auxiliar de Praças 2025 com 440 vagas em diversas áreas técnicas. O edital foi publicado no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira (28) – acesse na íntegra ao fim desta matéria.

As inscrições podem ser feitas entre 2 e 15 de julho neste link, mediante pagamento de taxa de R$ 70. Podem pedir isenção do valor os candidatos pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

O requerimento de isenção deve ser entregue pessoalmente em uma OREL ou enviado via Carta Registrada entre 02 e 7 de julho. A lista dos pedidos deferidos/indeferidos será divulgada no dia 09 do mesmo mês.

A prova ocorre no dia 28 de setembro em diversas cidades, incluindo Ladário.

Requisitos

Ser brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos.

Ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade até 30 de junho de 2026.

Possuir idoneidade moral, verificada por meio de averiguação da vida pregressa (VDB).

Militares em atividade devem apresentar atestado de idoneidade moral.

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

Ter concluído ou estar em fase de conclusão de curso técnico de nível médio na área à qual concorre, até a data da matrícula no curso.

Possuir registro no órgão fiscalizador da habilitação (se existir) até a data da matrícula.

Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

Não ter sido reprovado ou desligado de cursos de formação anteriores por insuficiência de nota, conceito ou falta disciplinar incompatível com a condição de militar.

Vagas

Quadro Auxiliar Técnico de Praças

Administração: 145 vagas (116 ampla concorrência, 29 negros)

Administração Hospitalar: 14 vagas (11 ampla, 3 negros)

Contabilidade: 4 vagas (3 ampla, 1 negros)

Enfermagem: 54 vagas (43 ampla, 11 negros)

Estatística: 20 vagas (16 ampla, 4 negros)

Processamento de Dados (TI): 74 vagas (59 ampla, 15 negros)

Radiologia Médica: 3 vagas (2 ampla, 1 negros)

Quadro Técnico Industrial de Praças

Eletrônica: 18 vagas (14 ampla, 4 negros)

Mecânica: 20 vagas (16 ampla, 4 negros)

Eletrotécnica: 5 vagas (4 ampla, 1 negros)

Estrutura do Concurso (Etapas Eliminatórias e Classificatórias):

Acesse o edital completo aqui.