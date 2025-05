Marinha alerta para ondas de 2,5 metros no litoral de São Paulo

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ressaca marítima que deve provocar ondas de até 2,5 metros de altura no litoral norte de São Paulo.

O alerta abrange a área litorânea que vai de Ubatuba (SP) até Arraial do Cabo (RJ). As previsões são que as ondas atinjam altura máxima entre as noites desta quinta-feira (22/5) e sexta (23).

No comunicado, o órgão recomenda que moradores e turistas evitem entrar no mar e tenham cuidado ao pescar. Aos navegantes, a Marinha sugere consultar as condições do tempo e os relatórios do Serviço Meteorológico Marinho, publicado no Facebook, antes de irem ao mar.

Massa polar em São Paulo

Um ciclone que se forma sobre o Oceano Atlântico, na altura da Argentina, deve chegar ao Brasil na semana que vem, trazendo uma frente fria intensa a São Paulo entre as próximas terça (27) e a quinta-feira (29). Além das baixas temperaturas, o sistema trará chuvas.

Os acumulados de chuva não devem ultrapassar os 50 milímetros.

Após a passagem dessa frente fria, uma massa de ar polar – a primeira do ano – também avançará pelo país, fazendo as temperaturas caírem de maneira pronunciada, segundo o portal de meteorologia Meteored.

A previsão aponta que, ao longo da próxima quinta-feira, o estado de São Paulo registrará temperaturas muito baixas, inferiores a 10°C.