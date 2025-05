Marquinhos pode entrar para a história da Champions; entenda e aposte

A relação do Brasil com a Champions League é antiga e vitoriosa: desde 1955, 61 brasileiros — incluindo naturalizados como Deco — já foram campeões. Os primeiros foram Didi e Canário, pelo Real Madrid, em 1959 e 1960.

Neste sábado (31/5), às 16h (de Brasília), na decisão entre PSG e Inter de Milão, outro brasileiro pode fazer história. Marquinhos, ídolo do clube francês, pode se tornar o segundo jogador do país a erguer a taça como capitão.

Quer saber quem foi o primeiro? E as odds para apostar na final? Confira a seguir.

O PSG é o favorito para conquistar a Champions League neste sábado.

Caso isso se confirme, será o primeiro título da competição na história do clube francês e Marquinhos será o segundo brasileiro capitão a erguer a taça.

Até o momento, o único jogador do Brasil a realizar tal feito foi o ex-lateral Marcelo. Na temporada 2021/2022, que marcou a despedida do jogador do Real Madrid, o então camisa 12 madrilenho levantou o trofeu após a equipe vencer o Liverpool por 1 a 0. O gol da partida foi do também brasileiro Vinicius Jr.

Desde 2000, apenas o Liverpool, campeão em 2005, não contava com pelo menos um brasileiro no elenco.

De todos os outros, o Manchester United, campeão em 2008, foi o único que não tinha um jogador do Brasil entre os 11 titulares.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em estatísticas e mercado do futebol, Marquinhos tem 41 gols em 431 jogos pelo PSG. De todos os tentos, 24 foram feitos de cabeça, sendo três deles na atual temporada.

Apesar de ser considerado um zagueiro baixo para os padrões, com 1,83 metros de altura, o brasileiro de excelente impulsão e posicionamento, que proporcionam momentos de muito perigo aos adversários do Paris Saint-Germain.

Jair da Costa, Juary, Lúcio, Carlos Alberto, Deco, Belletti, Marcelo, Casemiro, Neymar e Vinicius Junior conseguiram anotar gols na grande final.

Desses, Lúcio é o único a marcar em uma final em que perdeu, quando o Bayer Leverkusen, clube em que jogava, foi derrotado pelo Real Madrid.

Como chegam as equipes

O Paris Saint-Germain chega para a partida em uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

No sábado (24), a equipe comandada por Luis Enrique ganhou do Reims por 3 a 0 na final da Copa da França, com dois gols de Bradley Barcola e um de Achraf Hakimi.

Já a Inter de Milão está há seis partidas sem perder, com quatro vitórias e dois empates. Mas a reta final do Campeonato Italiano não foi a desejada pelo clube.

Mesmo vencendo o Como por 2 a 0 na sexta-feira (23), com gols de Stefan de Vrij e Joaquín Correa, os Nerazzurri ficaram com o vice, porque o Napoli ganhou do Cagliari e se sagrou campeão.

Onde assistir a partida PSG x Inter de Milão

A grande decisão da Liga dos Campeões, entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, terá transmissão do SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e Max (streaming).