Marrone comemora volta aos palcos após queda em show: “Pior que cair de helicóptero”

Depois de sofrer uma queda em um show que preocupou os fãs ao redor do país, Marrone comemorou a volta aos palcos nessa sexta-feira (23/5), quando voltou a se apresentar ao lado de Bruno em um festival no Rio de Janeiro. Em entrevista a Quem, o sertanejo celebrou as inúmeras mensagens e desejos de melhoras, e diz que está se recuperando do grave acidente, que brincou ao dizer que foi pior do que quando sofreu uma queda de avião.

“Já tive outras quedas, mas nunca do palco e nem tão grave assim. Precisei levar uns 15 pontos na testa, tive costelas trincadas… Foi meio assustador porque nem quando eu caí de helicóptero tive tantos danos assim, mas estou me recuperando bem”, declarou Marrone.

A dupla voltou a se apresentar oficialmente na última quinta-feira (22/5) quando gravaram o “Caldeirão do Mion” e, neste sábado (24/5), também tem presença marcada em um rodeio em Presidente Prudente, em São Paulo. Marrone diz que ainda está no processo de recuperação, mas que já está pronto para acompanhar Bruno nos palcos.