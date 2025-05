MasterChef encara prova duríssima: seguir sem Ana Paula Padrão

Na próxima terça-feira, dia 27, às 22h30, acontece a estreia da 12ª temporada do “MasterChef”, na Band, em versão Amadores, uma das mais disputadas. O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming HBO Max apresentarão os novos episódios às sextas-feiras, às 19h, a partir do dia 30.

Agora sem a jornalista Ana Paula Padrão, o programa será conduzido por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, descartando assim a figura do apresentador.

Ou seja, não haverá ninguém para negociar vantagens ou amenizar as broncas, muito menos para oferecer qualquer ajuda na contagem regressiva.

Segundo a Band, isso tornará a competição mais acirrada e rigorosa.

De qualquer forma, a Ana Paula, pela profissional que é, fará falta em qualquer projeto, do jornalismo ao entretenimento, mas é preciso respeitar o seu novo momento.

Portanto, fica essa expectativa em torno do programa.

“Estamos há mais de uma década estreitando os laços entre o brasileiro e a gastronomia, e agora prontos para uma nova era, mais moderna e atual. Não é à toa que o MasterChef é o maior talent show culinário do país”, declara a diretora-geral Marisa Mestiço.

Dezoito concorrentes, entre eles a ex-árbitra Fernanda Colombo, foram escolhidos em uma longa seletiva para esta edição.

“Desta vez, teremos um contato mais direto com os participantes, sem nenhum intermediador, o que nos dá mais responsabilidade. Já pude perceber que é uma turma bastante motivada. Eles só têm que pensar fora da caixinha, superar os adversários e finalizar a prova no tempo certo”, aconselha Jacquin.

“É imprescindível ter receitinhas básicas na manga… Aprender e escutar as dicas que damos ao longo do jogo”, aconselha Rizzo.

Para Fogaça, “manter-se bem psicologicamente para enfrentar a pressão é um dos fatores cruciais”.

Além do troféu, o ganhador vai embolsar o maior prêmio da história: meio milhão de reais, dividido assim: R$ 50 mil e uma consultoria especializada para seu futuro restaurante oferecidos pelo iFood, e R$ 100 mil do Asaas, que eleva gestão financeira de empresas e vai impulsionar o vencedor em seu próprio negócio; o “MasterChef” ainda colocará na conta mais R$ 350 mil. Da Havan, um vale-presente no valor de R$ 30 mil.