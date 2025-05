Matheus, da dupla com Kauan, presta queixa após assalto e roubo de R$700 mil

O cantor Matheus Aleixo, da dupla Matheus & Kauan, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo (PCSP) após ser vítima de um assalto na última quarta-feira (28/5), enquanto seguia para um evento em comemoração aos 15 anos de carreira da dupla. Horas após o crime, Matheus revelou que os assaltantes invadiram suas contas bancárias, alteraram senhas e realizaram transferências via Pix, causando um prejuízo de mais de R$ 700 mil.

O portal LeoDias teve acesso exclusivo ao documento que registra o crime. Nele, Matheus relatou que seguia para um evento em comemoração aos 15 anos de carreira da dupla quando tudo aconteceu. Ele estava sentado no banco de trás do carro quando foi surpreendido por um assaltante, que levou seu celular.

Horas após o crime, as contas do banco do sertanejo foram invadidas e ele relatou que teve um prejuízo de mais de R$ 700 mil. “Até o presente momento, a vítima não conseguiu contabilizar o valor exato que foi fraudulentamente retirado das citadas contas bancárias”, diz um trecho do registro.

O cantor se manifestou sobre o caso em suas redes sociais nesta quinta feira. “Gente, entrando aqui porque não consegui acessar o meu perfil @matheus_mek. O bandido que me roubou mudou a senha de tudo, não sei como, porque assim que fui roubado já coloquei como perdido no ‘Buscar iPhone’, e ele está conseguindo acessar até mesmo meu WhatsApp.”

“Mesmo ligando no banco e solicitando o bloqueio das contas, o banco conseguiu entrar, e adivinha? Mais de 700 mil reais roubados usando Pix (o banco não me contatou nenhuma vez pra saber se era eu ou não). Acredito que o banco vá resolver, então não vou citar qual é!”, finalizou.