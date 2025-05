matheus,-da-dupla-com-kauan,-relata-assalto-durante-trajeto-para-evento-em-sp

O cantor Matheus, da dupla com Kauan, passou por um susto no fim da tarde desta quarta-feira (28/5). O sertanejo teve o celular roubado na zona oeste de São Paulo, enquanto seguia para um evento em comemoração aos 15 anos de carreira ao lado do irmão.

“Eu estava vindo na marginal, lendo algumas coisas no celular, e estava com o vidro um pouco só aberto. O cara pegou, botou a mão, e já saiu correndo”, relatou.

Matheus e Kauan em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Matheus, dupla de Kauan, explicou cancelamento de show que faria no VillaMix Festival Matheus, dupla de Kauan Matheus e Kauan

Durante a coletiva de imprensa antes do evento, que promoveu o lançamento da autobiografia “Que sorte! O Nosso santo bateu” e de um novo álbum chamado “Paraquedas”, o artista falou sobre a situação vivida momentos antes.

“Peço desculpas. Estou tremendo um pouco porque a gente foi assaltado. Levaram meu celular e estou sem celular agora. É um pouco complicado, a gente se sente abusado. É uma sensação estranha”, detalhou o artista.

Para surpresa de Matheus, pouco tempo depois ele recebeu um novo aparelho de um fã presente no local. Apesar do susto, o cantor passa bem, participou normalmente da celebração e se apresentou em um pocket show para os convidados.