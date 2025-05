Matheus, dupla de Kauan, revela prejuízo após furto: “Roubado via Pix”

Matheus, da dupla com Kauan, revelou que foi vítima de um crime digital após ter seu celular furtado em São Paulo. O artista relatou, nas redes sociais, que criminosos conseguiram acessar sua conta bancária e realizar um golpe de mais de R$ 700 mil.

“Gente, estou entrando aqui porque ainda não consegui acessar meu perfil oficial. O bandido que me roubou, mudou todas as minhas senhas, e não sei como, já que logo depois do roubo ativei o ‘Buscar iPhone’. Ele está até acessando meu WhatsApp”, disse Matheus usando um perfil secundário.

Mais de R$ 700 mil roubados

O cantor contou que, mesmo tendo comunicado aos bancos, os criminosos conseguiram realizar transferências de sua conta.

“Mais de 700 mil reais foram roubados via Pix, e o banco não me procurou nenhuma vez para confirmar se era eu. Acredito que eles irão resolver, por isso não vou citar o nome do banco”, relatou.

Matheus, dupla de Kauan, tem celular levado por bandido em São Paulo

Matheus

Kauan, dupla de Matheus, estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Vitor Vale

O furto do celular

O cantor estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo, com o vidro do carro entreaberto quando teve o celular levado por um criminoso. No momento do ataque, ele revisava as histórias que iria contar.

O relato foi dado pelo próprio artista: “Peço desculpas. Estou tremendo um pouco porque a gente foi assaltado. Levaram meu celular e estou sem celular agora”, no início do evento de celebração dos 15 anos de carreira da dupla.

Ainda durante a entrevista, ele deu mais detalhes do caso: “O cara pegou, botou a mão por dentro do vidro do carro, e eu estava mexendo no celular. Já pegou e saiu correndo. Graças a Deus, não aconteceu nada demais”, afirmou Kauan, assumindo que a janela estava “um pouco aberta”.

E desabafou: “É um pouco complicado, a gente se sente abusado, é uma sensação estranha. Nunca tinha sido roubado antes”, declarou.

O evento em questão foi o lançamento do livro Que Sorte! O Nosso Santo Bateu, que aconteceu na região da Vila Olímpia. A publicação vai contar momentos marcantes da carreira dos sertanejos.