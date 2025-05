“Mais de 700 mil reais foram roubados via Pix, e o banco não me procurou nenhuma vez para confirmar se era eu. Acredito que eles irão resolver, por isso não vou citar o nome do banco”, completou Matheus.

Os criminosos pegaram o celular do cantor pela janela do carro, que estava com o vidro aberto, enquanto ele trafegava pela via expressa.