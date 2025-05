Mbappé passa Gyokares na briga e fica muito perto da Chuteira de Ouro

Na partida contra a Real Sociedad, neste sábado (24/5), Kylian Mbappé marcou dois gols na vitória do Real Madrid e assumiu a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro (prêmio dado ao principal artilheiro das ligas europeias).

Mbappé finalizou a La Liga com 31 gols. O Campeonato Português, que tem apenas 34 rodadas, já chegou ao fim. Com isso, Gyokeres não terá mais partidas para disputar e fica fora da disputa pela premiação.

No entanto, Mohamed Salah ainda tem uma oportunidade para vencer o francês na disputa. A missão do egípcio, porém, é complicada. Com 28 gols, ele precisa fazer três para empatar e quatro para ultrapassar o francês. O Liverpool joga a última rodada da Premier League neste domingo (25/5), às 12h.

Os líderes na corrida pela Chuteira de Ouro

Mbappé (Real Madrid) – 31 gols / 62 pontos (2 pontos por gol)

Gyökeres (Sporting) – 39 gols / 58,5 pontos (1,5 ponto por gol)

Salah (Liverpool) – 28 gols / 56 pontos (2 pontos por gol)

Harry Kane (Bayern de Munique) – 26 gols / 52 pontos (2 pontos por gol)

Robert Lewandowski (Barcelona) – 25 gols – 50 pontos (2 pontos por gol)

Vale lembrar que sistema de pontuação é diferente. Cada gol marcado nas principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) vale 2 pontos, já nas campeonatos intermediárias o peso é 1,5, enquanto nas menores é 1.