Mbappé ultrapassa marca de Romário no Campeonato Espanhol. Confira

Com os dois gols na vitória do Real Madrid por 2 x 0 contra a Real Sociedad, neste sábado (24/5), Kylian Mbappé ultrapassou marca história de Romário na LaLiga. O francês se tornou o terceiro jogador com mais gols marcados na primeira temporada do Campeonato Espanhol.

O francês encerra a competição com 31 gols em 34 partidas. Romário, pelo Barcelona, marcou 30 vezes em 33 partidas. Ronaldo lidera a lista.

Jogadores com mais gols na primeira temporada do Campeonato Espanhol

Ronaldo Nazário (Barcelona) – 34 gols em 37 jogos; Pruden (Athletic Aviación) – 33 gols em 22 jogos; Mbappé (Real Madrid) – 31 gols em 34 jogos; Romário (Barcelona) – 30 gols em 33 jogos;

Mbappé terminou o Campeonato Espanhol como artilheiro. Robert Lewandowski, do Barcelona, foi o segundo colocado, com 25 gols em 33 partidas. Ele ainda poderá aumentar a marca neste domingo (25/5), às 16h, contra o Athletic Bilbao.

Mbappé marcou 42 vezes na sua primeira temporada com o Real Madrid

O francês é o artilheiro do Real na temporada

Ele também lidera a artilharia do Campeonato Espanhol

Ao todo, Mbappé acumula 62 pontos na disputa pela Chuteira de Ouro

