MC Mirella e Dynho Alves: entenda regra polêmica revelada pelo casal

A cantora MC Mirella foi alvo de vários comentários nas redes sociais após beijar uma das participantes do reality Rancho do Maia, promovido pelo influenciador Carlinhos Maia. Ela e Vanessa Apois foram desafiadas a se aproximar e os outros integrantes do programa comemoraram o carinho.

A funkeira, então, deu um “beijão” na influencer. Após a grande repercussão, o marido da artista, Dynho Alves, se manifestou e negou que o casamento dos dois seja aberto.

MC Mirella e Dynho Alves

Entretanto, Dynho acrescentou que a esposa foi para o reality com o intuito de se divertir e que os eles entraram em um acordo para situações como essa. “Os julgadores de internet achando que sabem de alguma coisa. Não tem nada de relacionamento aberto. Ela foi para se divertir mesmo, fazer a entrega dela e brilhar.”

“As recalcadas não conseguem se segurar de inveja e os caras que acham que vão arrumar alguma coisa com ela estão muito enganados”, prosseguiu, em postagem nas redes sociais.

Mesmo assim, o dançarino explicou que o acordo entre os dois é de que Mirella pode pegar outras mulheres. “Ficou combinado que ela podia pegar as meninas e, se ela quiser beijar, qual o problema nisso? Nenhum! Cuidem da vida de vocês e deixem a gostosa brilhar.”

O casal está junto desde 2021. Juntos, são pais de Serena, de um 1 ano; e também trabalham com venda de conteúdo adulto, tendo enfrentado um recente vazamento de vídeo íntimo.

Não monogamia

Apesar de o casal não se reconhecer como não monogâmico, o relacionamento “aberto” em períodos específicos já é uma prática antiga e se enquadra nesse perfil. A não monogamia, em resumo, é a possibilidade de estabelecer e manter vínculos amorosos com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

Segundo a sexóloga Ana Paula Nascimento, é um termo abrangente que se refere a relacionamentos em que as pessoas envolvidas não se limitam a ter um único parceiro romântico ou sexual, como é o caso de MC Mirella e Dynho Alves.

“A não monogamia pode incluir uma variedade de arranjos e dinâmicas, e as pessoas podem ter relacionamentos simultâneos com mais de uma. O foco principal é que a não monogamia é baseada na transparência e no consentimento mútuo dos envolvidos”, explica.

Relações abertas, por sua vez, são um tipo específico de não monogamia em que um casal se compromete a ter um relacionamento romântico ou sexual, mas permite que cada parceiro tenha relacionamentos sexuais com outras pessoas.

Ou seja: o casal mantém um compromisso romântico, porém, permite relações sexuais externas, geralmente sem envolvimento emocional, mesmo que isso funcione apenas para um dos envolvidos.

Participação no reality

A participação da cantora no Rancho do Maia também tem dado o que falar em outros sentidos. O influencer Mach Doce tentou beijar Mirella e levantou discussões nas redes sobre consentimento.

A advogada Mariana Félix destaca que segundo nosso ordenamento jurídico, “um beijo roubado, forçado ou sem o consentimento da outra pessoa pode deixar de ser visto como um gesto romântico para se tornar um ato criminoso, podendo se enquadrar no crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.”

Marina também aponta que o beijo forçado se encaixa nessa definição por ser considerado um ato de conotação sexual praticado contra a vontade da pessoa. “É fundamental entender que o consentimento é a linha que separa um gesto de carinho de uma violação de direitos, sendo que a vítima não precisa resistir fisicamente ou gritar para que o crime fique caracterizado. Basta que o ato tenha ocorrido sem seu consentimento.”

Por fim, a profissional esclarece que qualquer ato libidinoso praticado sem a anuência da vítima, com o objetivo de satisfazer desejo sexual próprio ou de terceiros, é crime, podendo ser punido, no caso da importunação sexual, com uma pena de reclusão de um a cinco anos.