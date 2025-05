MC Poze do Rodo: após audiência de custódia, Justiça mantém artista preso

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (29) e seguirá preso por pelo menos 30 dias, conforme decisão da Central de Audiência de Custódia.

O artista foi detido durante a madrugada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste o Rio de Janeiro.

Ele foi conduzido por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e apologia ao crime.

Depois, Poze foi transferido para a Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, o funkeiro realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção criminosa, com a presença de traficantes armados.

Além disso, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) aponta as músicas do artista fazem clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais.

“As letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas”, diz trecho de nota divulgada pela PCERJ.

Após a prisão, a equipe de MC Poze do Rodo chamou a detenção de “criminalização da arte periférica, uma perseguição e mais um episódio de racismo e preconceito institucional”.