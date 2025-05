MC Poze do Rodo é alvo de investigação por tortura e cárcere privado no Rio

Marlon Brendon Coelho Couto Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, tornou-se personagem central de uma investigação policial que investiga denúncias graves de tortura e privação de liberdade. O caso está nas mãos da 42ª DP, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são da colunista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles.

As investigações iniciaram após um homem denunciar que foi vítima de violência física dentro da residência do cantor, em um condomínio fechado na mesma região. A denúncia aponta que Poze, junto de outros indivíduos, teria agredido o homem após acusá-lo de furtar um acessório de valor. Segundo o boletim de ocorrência, o episódio teria ocorrido após o cantor acusar o homem de furtar um bracelete de sua casa. O mesmo denunciante relatou ter sido impedido de deixar o local e submetido a agressões físicas.

A Polícia Civil chegou a solicitar a prisão do funkeiro diante da gravidade das acusações, porém o Judiciário optou por não atender à solicitação. Durante seu depoimento, MC Poze exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Apesar de não ter sido preso por esse caso específico, o cantor acabou sendo detido na quinta-feira (29/5) em decorrência de outras acusações, relacionadas a apologia ao tráfico de drogas e suposta ligação com uma facção criminosa. A prisão ocorre em decorrência de outra investigação, a que apura a relação do cantor em atividades associadas a organização criminosa.

Após ser levado para a delegacia, MC Poze teria admitido ligação com o grupo conhecido como Comando Vermelho. Durante os procedimentos de praxe realizados após a prisão, Poze informou à polícia ter ligação com o Comando Vermelho (CV), informação considerada relevante para sua alocação no sistema penitenciário.

Segundo nota da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ele foi encaminhado à Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó (Bangu 3A), unidade reconhecida por estar sob influência da facção.

No sistema prisional fluminense, é praxe que as autoridades identifiquem as conexões de presos com facções, com o objetivo de evitar confrontos internos. A prática de questionar presos sobre vínculos com organizações criminosas é comum no estado e visa evitar conflitos entre grupos rivais nas unidades prisionais.