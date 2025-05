MC Poze do Rodo foi transferido em um camburão com outros presos no fim da manhã desta quinta-feira (29/5) da Cidade da Polícia Civil (CIDPOL), na Zona Norte do Rio de Janeiro, para a penitenciária pública de Benfica, onde aguardará a audiência de custódia. Ele havia sido preso horas antes em casa, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital fluminense, acusado de apologia ao crime e é investigado por possível envolvimento com o tráfico de drogas.

Imagens registradas pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, mostram o momento em que o funkeiro entra em um camburão junto a outros presos, rumo ao sistema prisional. No veículo, o funkeiro foi recebido com surpresa e entusiasmo pelos detentos, que também pediram liberdade ao cantor.

Veja as fotos Abrir em tela cheia MC Poze é transferido para penitenciária em camburão com outros presos: “liberdade para o paizão” Foto: Reprodução/ LeoDias MC Poze é transferido para penitenciária em camburão com outros presos: “liberdade para o paizão” Foto: Reprodução/ LeoDias Voltar

“É o Pozer, caralh*! É o PZ, pô!”, comemorou um dos detentos que estavam no veículo. “Liberdade para o paizão”, pediu outro.