mc-poze-rejeitou-ser-“neutro”-e-preferiu-marcar-cv-em-ficha-prisional

Ao ser transferido para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro, o cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, teve a oportunidade de se declarar “neutro” em relação a vínculos com organizações criminosas — opção prevista no formulário padrão de triagem penal. No entanto, conforme documento obtido com exclusividade pela coluna, o artista optou por afirmar que pertence ao Comando Vermelho (CV), uma das principais facções em atividade no estado.

A ficha de custódia, preenchida no momento da entrada de Poze na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), traz a opção “CV” marcada com um “X” na seção “ideologia declarada”.

A alternativa “neutro”, localizada logo acima no mesmo campo, permaneceu em branco. A escolha do interno direciona automaticamente sua alocação para uma unidade controlada por integrantes do grupo informado, o que no caso de Poze resultou na transferência para uma prisão identificada nos bastidores como dominada pelo Comando Vermelho.

A prática de registrar a facção informada pelo preso é comum no sistema prisional do estado e visa evitar conflitos internos, ataques e execuções entre detentos de grupos rivais.

Leia também

29 imagens Fechar modal. 1 de 29

2 de 29

3 de 29

4 de 29

5 de 29

Reprodução 6 de 29

Vivi Noronha e Poze do Rodo.

Reprodução. 7 de 29

Prisão de Poze da Rodo

Reprodução 8 de 29

MC Poze

Instagram/Reprodução 9 de 29

Poze do Rodo passa por audiência de custódia

Reprodução 10 de 29

Poze do Rodo falou rapidamente com a imprensa na saída da delegacia

Reprodução 11 de 29

Vídeo de Poze atirando ocm fuzil volta a viralizar

Reprodução 12 de 29

BMW apreendida

13 de 29

Cantores se pronunciaram para defender o MC

Reprodução/Redes sociais 14 de 29

MC Poze do Rodo

Reprodução/Redes sociais 15 de 29

MC Poze do Rodo

Instagram/Reprodução 16 de 29

Veja buscas na mansão de MC Poze do Rodo ao ser preso por elo com CV

Reprodução 17 de 29

MC Poze com a blusa do flamengo e exibindo joias

Reprodução 18 de 29

MC Poze chegando em um show

Reprodução 19 de 29

Em 2024, MC Poze teve bens apreendidos durante uma operação da PCERJ

Reprodução 20 de 29

MC Poze do Rodo

Reprodução 21 de 29

MC Poze ostentando nas redes sociais

Reprodução 22 de 29

Vários vídeos circulam nas redes sociais

Reprodução 23 de 29

Vários vídeos circulam nas redes sociais

Reprodução 24 de 29

Recentemente, a Justiça havia liberado bens apreendidos do cantot

25 de 29

Reprodução/Instagram 26 de 29

O show ocorreu na véspera da operação que deixou um policial civil morto

Reprodução 27 de 29

Poze do Rodo pede liberação de joias levadas pela polícia: “Saudades”

Instagram/Reprodução 28 de 29

Poze do Rodo posa com seus cordões de ouro para as redes sociais

Instagram/Reprodução 29 de 29

Poze do Rodo

O prontuário prisional também mostra que MC Poze declarou ter ensino médio incompleto e indicou “cantor” como profissão. O artista possui tatuagens visíveis e afirmou não portar bens a serem acautelados no momento da entrada. Ele foi preso no dia 29 de maio, às 13h29, sob determinação de prisão temporária por 90 dias.

Outras investigações em curso

Além da prisão por apologia ao crime e associação ao tráfico, Poze é investigado por tortura e cárcere privado. A vítima alega ter sido agredida por Poze e seus aliados após ser acusado de furtar um bracelete na casa do cantor. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva com base nesse inquérito, mas a investigação segue em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

O cantor também está envolvido em um caso sob apuração da Polícia Civil após um show realizado na Cidade de Deus, no qual vídeos flagraram homens armados com fuzis dançando em meio ao público. O evento ocorreu na véspera de uma operação policial que resultou na morte de um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Até o momento, a defesa de MC Poze não se pronunciou sobre a declaração de vínculo com o Comando Vermelho nem sobre os desdobramentos das investigações.