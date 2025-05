“Me despedir foi um horror”, admite Rita Batista após saída do Saia Justa

Rita Batista se despediu do programa Saia Justa, no GNT, após contribuir uma temporada inteira no ano passado. A nova fase da atração segue com Eliana no comando, juntamente com a veterana Bela Gil e as estreantes Erika Januza e Juliette. Em entrevista à Quem, a apresentadora comentou sua saída e confessou que não queria se despedir do Saia Justa.

“Me despedir do Saia foi um horror. Foi difícil, mas entendendo que esses são os movimentos da vida. É claro que foi tudo muito respeitoso. A TV Globo, o Grupo Globo tem muito cuidado com as pessoas, as pessoas que nos visitam, as pessoas que fazem parte, as pessoas que já fizeram parte, isso é uma marca da empresa. Foi conversado e entendido”, iniciou.

Rita opinou sobre a chegada de Erika Januza para ser uma das representantes pretas do projeto: “Erika Januza é um grande nome que traz essa renovação de público, que está linkada com público jovem, com a dança, com a moda, com as marcas, é importante dizer isso que, afinal de contas, vivemos disso. Traz esse frescor, sabor de novidade e também vindo de uma mulher que é atriz para essa nova possibilidade na apresentação”, declarou.

“É muito bom também testar esses saberes, testar as mais variadas frentes dos talentos da própria emissora. Fiquei muito feliz com isso. É claro que é outra configuração, apesar de sermos mulheres pretas e tal, temos uma intersecção entre as nossas histórias, mas são escolas diferentes, trajetórias diferentes”, completou.

A apresentadora admitiu que queria continuar no programa, mas garantiu que sua saída aconteceu sem sentimento ruim: “Vi o programa de estreia, continuo assistindo, quando não assisto na quarta-feira, assisto no Globoplay. Não tenho nenhuma rusga, 22 anos de psicanálise, minha irmã, 46 anos de idade. Não tenho nenhum sentimento ruim quanto a isso. É claro, queria ficar, queria. Mas é da vida, quem sabe lá na frente?”, afirmou.

Rita segue abrilhantando as manhãs de sábado da TV Globo, no É de Casa: “Estou lá no meu É de Casa todo sábado com Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete, fazendo um trabalho primoroso. A gente acabou de completar 60 anos, É de Casa tem 9 anos de existência. Essa formação está desde 2022. A gente vai completar agora em julho 3 anos e contando”, disse.

A artista ainda ressaltou que trata as experiências como aprendizado: “Sempre pego tudo o que acontece na minha vida, no profissional também e na vida pessoal e tomo isso como um aprendizado e um pedacinho da minha história, como se fosse um tijolinho para edificar verdadeiramente onde quero chegar. Aprendi muito no Saia com isso, aprendo todo sábado no É de Casa com isso e sou muito feliz em fazer parte dessa engrenagem que dá certo”.

Por fim, Rita Batista rebateu as críticas ao formato do programa em que participou, com Bela Gil, Eliana e Tati Machado: “Minha gente, pelo amor de Deus, olha, você liga na TV Globo, nos telejornais e você vai ver como é que o mundo está pesado, como é que o Brasil está pesado. Você quer um final de noite mais pesado? É só prestar atenção no que está acontecendo, minha gente”, opinou.

“Tenho 46 anos e estou acompanhando o terceiro ou quarto rombo do INSS, da Previdência Social, de quem trabalhou e contribuiu a vida inteira para ter uma velhice, maturidade mais tranquila e que está sendo surrupiado à luz do dia. Funcionários da alta cúpula do INSS que entregaram à Polícia Federal provas do que estava havendo e que estão sendo ameaçados. O crime organizado literalmente tomando as cidades. A gente numa guerra entre bebê reborn e CPI das Bets”, finalizou.