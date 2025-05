Me libera: Banda Djavú vira alvo de enorme disputa judicial em torno de sua marca

“Me libera, não insista. Vai viver um outro amor”. Foi com esse verso que a Banda Djavú ganhou o Brasil no final dos anos 2000, no hit “Me Libera”. O trio formado por Nádila Freire, Geandson Rios e Juninho Portugal obteve vários outros sucessos na época. Hoje em dia, o nome do grupo é alvo de uma enorme disputa na Justiça para decidir quem possui o direito de se declamar Banda Djavú.

Desde a separação da formação original, o nome da banda é cobiçada por produtoras e pelos integrantes. Geandson, por exemplo, tem lutado na Justiça pelo reconhecimento do uso do grupo do qual ele é um dos formadores. Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor expôs a situação.

“A banda Djavú original sofre com bandas falsas desde 2009. As bandas falsas se passam disparadamente por banda Djavú original com os mesmos repertórios”, disse o artista.

Geandson afirma que um empresário do meio musical, o DJ Maluco, teria conseguido contorná-lo e registrar a marca sem seu consentimento, e ainda ter contratado Nádila para fazer turnê. Inclusive, com uma apresentação muito comentada no Rancho do Maia.

“O empresário Dj Maluco contratou a Nadila e todos soubemos através de mídias, inclusive foram no ‘Hora do Faro’. Ele conseguiu no Inpi de alguma maneira o registro de banda Djavú, eu venho tentando desde 2009 e sempre tinha recusa devido à banda Djavú já ser registro de outra pessoa há mais de 20 anos, no qual eu locava a marca do empresário”, complementou.

Na Justiça, três processos disputam o direito sobre a marca “DJAVÚ”. No primeiro caso, Geandson reivindica a precedência no uso da marca “BANDA DJAVÚ” e pede a anulação dos registros feitos pela empresa M&P, pertencente ao DJ Maluco.

A defesa da companhia alega que possui um registro válido desde setembro de 2023 e afirma que o autor não detém exclusividade sobre a marca. Contudo, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial identificou conflito entre as marcas e suspendeu o registro.

No segundo litígio, o autor busca impedir que a M&P continue usando o nome. A decisão judicial determinou que a empresa cesse o uso e arque com indenizações, mas rejeitou a proibição total das expressões “DJAVU” e “DEJAVU”. Ambas as partes apresentaram recursos.

Por fim, no terceiro processo, a M&P exigiu uma retratação pública do cantor por suposta difamação, pedido que foi negado pela Justiça.

Ao portal, Gleidison desabafa e diz que se sente em uma luta sem fim: “Hoje a gente se depara novamente com empresários usando o nome da banda, querendo ganhar mídia, vendendo shows, se passando e dizendo que é a banda Djavú original, isso deixa a gente muito triste e magoado, porque parece que é uma luta que não passa”, lamenta.

Mas, apesar das batalhas judiciais e dos desafios, o músico segue firme e de volta à estrada. Enquanto a disputa pela marca continua, ele gravou um DVD relembrando o repertório da banda, que marcou uma era: “A banda Djavú é conhecida por suas diversas músicas de tecnomelody como “Não desliga o telefone”, “Rubi”, “São amores”, “Como a lua e o sol” e diversas outras que foram e ainda é sucesso”.

Por outro lado, a M&P alega manter um contrato de cessão dos direitos de uso da marca “Dejavu” e suas variantes, autorizando o uso exclusivo pela empresa “Banda Djavú”. Segundo a defesa, mesmo sem ter registrado a marca, Geandson ingressou com uma nova ação, embora ainda não haja decisão definitiva da Justiça sobre o caso.

Ao portal LeoDias, a M&P também afirmou que possui toda a documentação necessária para comprovar os fatos e que continua realizando shows, já que tem autorização legal para utilizar o repertório da banda. Enquanto a Justiça não define a situação e “libera” o nome, ambos os cantores seguem se apresentando e terão que viver verdadeiros “déjà-vus” ao se reencontram nos tribunais.

