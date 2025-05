Médico contrata prostitutas, transa “de graça” e dá calote de R$ 9 mil

Um médico especialista em equilíbrio hormonal e nutrição, que tem mais de 87 mil seguidores nas redes sociais, teve o nome mencionado em um suposto golpe envolvendo cinco garotas de programa no Distrito Federal.

Leia também

Uma das amigas das vítimas quebrou o silêncio e postou nas redes sociais o caso. Ela disse que as acompanhantes de luxo não podem se expor e, por isso, decidiu falar sobre a situação para que ele pague o que está devendo. Segundo a mulher, o valor da dívida ultrapassa os R$ 9 mil.

A mulher contou que os golpes são realizados, na maioria das vezes, na casa do médico, localizada no Lago Sul (DF). “Ele contrata o serviço, paga apenas a primeira hora e, em seguida, pede para ficarem mais horas, só que não paga o excedente”, revelou a amiga das contratantes.

O caso foi publicado pelo perfil @brasiliaironica, no Instagram. A denunciante conta que o nutrólogo também coage as acompanhantes de luxo.

Ouça o áudio:

“Quando a profissional ameaça acionar a polícia, os amigos do médico dizem que vão ‘chamar um desembargador’, em uma clara tentativa de intimidação e abuso de poder”, afirmou a mulher.

A amiga das profissionais do sexo também afirmou que tentou contato com o médico, porém o suspeito bloqueou o número não só dela como de todas as vítimas.

Violência doméstica e perturbação

A coluna não vai revelar o nome do nutrólogo pelo fato de a vítima ainda não ter registrado ocorrência policial, mas ele é investigado pela Polícia Civil por outros crimes. Em 22 de maio deste ano, uma mulher o denunciou à polícia pelo crime de violência doméstica; injúria e lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha. O caso foi registrado pela 10ª Delegacia de Polícia, mas é apurado pela Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam). Há, ainda, várias ocorrências de perturbação do sossego.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa do nutrólogo. O espaço segue aberto.