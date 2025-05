Meire Serafim destina caminhões, tratores e caminhonetes para Sena Madureira; Mazinho agradece

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil/Progressistas) decidiu destinar uma nova emenda para o município de Sena Madureira, desta vez para atender produtores rurais e associações. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (29) pelo ex-prefeito Mazinho Serafim, durante uma agenda no gabinete da parlamentar, em Brasília.

O investimento resultará na aquisição de duas patrols, duas retroescavadeiras, duas pás carregadeiras e um caminhão basculante, além de dois caminhões, dois tratores de pneus e duas caminhonetes para associações de moradores.

“Olá, amigos. Aproveitando essa vinda a Brasília, que foi muito proveitosa, tivemos reuniões com a deputada, juntamente com a presidente do Incra, para tratar da questão dos embargos no Km 25, no Cassirian. Deixo aqui o meu pedido para a deputada, para que ela possa ajudar a comunidade de Sena Madureira, por meio da prefeitura municipal. A deputada vai destinar duas patrols, duas retroescavadeiras, duas pás carregadeiras e um caminhão basculante para o município de Sena Madureira, ainda este ano, com recursos da bancada”, disse o ex-prefeito.

“Também serão destinados, para algumas cooperativas do nosso município de Sena Madureira, dois caminhões para o transporte da produção, dois tratores de pneus, duas grades para preparo do solo e duas caminhonetes. Esses veículos serão destinados a associações. A deputada vai indicar essas associações para ajudar os nossos produtores de Sena Madureira. O ofício já está nas mãos da deputada, confirmando o envio desses maquinários para o município”, acrescentou.

Mazinho informou que todo o maquinário deve ser entregue até outubro ou novembro e agradeceu à esposa pelo cuidado com Sena Madureira e outros municípios.

“Que o gestor possa fazer o melhor uso possível, e também os presidentes das associações de produtores rurais possam ajudar a população da zona rural. Quero aqui agradecer à senhora por essa atenção dada a Sena Madureira. A senhora também vai ajudar outros municípios”, pontuou o político.

Meire afirmou que está muito feliz em poder contribuir com Sena e outras cidades do Acre.

“Estou muito feliz hoje por receber aqui no gabinete o nosso ex-prefeito, Mazinho Serafim. Foi protocolado um ofício para atender o nosso município de Sena Madureira. Pode ter certeza de que vou atender esse pedido para a nossa população, para as nossas comunidades de Sena Madureira, e também para outros municípios do Acre, com a nossa emenda parlamentar de bancada. Estou muito feliz com essa notícia de que vamos atender todos os municípios do Acre e, principalmente, Sena Madureira, com esses maquinários.”

Mazinho fez questão de destacar os destinos dos equipamentos e veículos:

“Então, só para que as pessoas entendam: esses equipamentos são para as associações. A deputada está destinando dois caminhões para o transporte da produção (com capacidade para 12 toneladas), dois tratores de pneus acompanhados de grades para preparo da terra e duas caminhonetes de cabine simples. Para a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, estão sendo destinados: duas patrols, duas retroescavadeiras, duas pás carregadeiras e um caminhão basculante. Agradeço muito essa parceria, porque a cidade é de todos e precisamos ajudar a nossa comunidade”, finalizou.